Nessun dogma tattico, ma una mentalitÃ chiara per superare il prossimo, intensissimo tour de force. Oltre alle parole del giovane Omari Hutchinson, i microfoni di SportMediaset hanno raccolto anche le importanti dichiarazioni di RÃºben Amorim. L'allenatore del Milan ha fatto il punto della situazione alla sosta, tracciando la rotta per le prossime settimane in un'intervista i cui passaggi chiave sono stati ripresi dal Corriere dello Sport oggi in edicola. Il tecnico portoghese ha subito chiarito un concetto: i moduli contano meno dei principi di gioco.

«Difesa a quattro? Ãˆ importante poter cambiare i sistemi di gioco. I principi sono gli stessi, non Ã¨ questione di difendere a quattro, a cinque o a tre. Sono i principi, la squadra si adatta e ha dimostrato di saperlo fareÂ», ha spiegato Amorim, spegnendo sul nascere i dibattiti sterili sui numeri e confermando la duttilitÃ del suo gruppo in vista dei prossimi impegni ravvicinati.

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I numeri d'altronde parlano chiaro. Dalla ripresa del campionato fino alla prossima sosta di metÃ novembre, il Milan sarÃ atteso da un calendario folle:. Una gestione delle forze sarÃ inevitabile, ma Amorim ci ha tenuto a mandare un messaggio forte e chiaro a tutto lo spogliatoio sul tema della rotazione dei giocatori.

«Io non sto pensando a dare spazio a tutti, ma a schierare sempre l'undici migliore per vincereÂ», ha sentenziato il mister lusitano. Non ci saranno dunque minuti concessi per "diritto divino" o per calcoli matematici: le scelte verranno fatte partita dopo partita con l'unico obiettivo di portare a casa i tre punti, tenendosi sempre le giuste alternative pronte a subentrare dalla panchina.

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L'allenatore rossonero ha poi concluso l'intervista soffermandosi su due elementi della rosa finiti recentemente al centro delle discussioni mediatiche. Il primo Ã¨ il connazionale, che sta vivendo un momento particolare: a secco da quattro partite con il Milan, ma reduce da tre gol in quattro match con la maglia del Portogallo.

«So che ha grandi pressioni, Ã¨ un giocatore del Milan. A questo deve abituarsi e io voglio solo che continui ad allenarsi come Ã¨ solito fareÂ», ha commentato Amorim, blindando l'attaccante.

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Parole al miele, infine, per il faro del centrocampo,, considerato imprescindibile a prescindere dalla carta d'identitÃ : Â«Quando giochiamo bene Ã¨ perchÃ© Luka gioca bene. Ci aspettiamo molto da lui e non mi interessa la sua etÃ . Mi interessa ciÃ² che vedo in settimana e ciÃ² che voglio vedere nei weekendÂ», ha chiosato il tecnico, ribadendo la centralitÃ del fuoriclasse croato nel presente del Diavolo.