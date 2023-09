Inter-Milan, da Frattesi a Chukwueze: un tesoro in panchina

'La Gazzetta dello Sport' edizione online, parla anche del derby tra Inter e Milan. L'argomento le alternative a disposizione di Inzaghi e Pioli. I nerazzurri possono contare a centrocampo su Davide Frattesi, reduce dai sette squilli a Sassuolo la stagione scorsa. Fin qui ha giocato solo due spezzoni di partita senza incidere, ma le aspettative sono alte. In attacco ci saranno Marko Arnautovic e Alexis Sanchez, pronti a subentrare. Altri giocatori che potrebbero avere un impatto per l'Inter sono Carlos Augusto, soprattutto dopo la stagione da 6 gol e 5 assist con il Monza e infine Klaassen, ultimo arrivato in casa nerazzurra.