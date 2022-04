Inter-Milan, il ‘Meazza’ verso il sold out per il derby di Coppa Italia | News

Verso il sold out lo Stadio 'Meazza' per il derby di Coppa Italia tra Inter e Milan: sarebbe la prima volta dopo lo scoppio della pandemia

Martedì sera, alle ore 21.00, Inter e Milan si giocheranno l'accesso alla finale della Coppa Italia. L'andata è terminata 0-0, dunque sarà un derby più che decisivo. Una vittoria che non darebbe solamente la possibilità di conquistare il trofeo in finale, ma darebbe anche molta motivazione e quella carica in più per affrontare il finale di stagione, con le due squadre che sono in lotta per lo scudetto.