Derby Inter-Milan, da Dumfries a Leao: ecco le chiavi della gara

Oggi è il giorno del derby tra Inter e Milan . Una sfida importantissima e dalle tante chiavi di lettura. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport tenta di fare il punto proprio su queste chiavi. Nella stagione scorsa (4-2-3-1), Pioli alzava Tonali o Bennacer al fianco di Diaz. In questa (4-3-3) spinge Loftus-Cheek e Reijnders negli spazi tra Giroud e i due esterni. I due nuovi acquisti hanno potenza e tecnica offensiva per far male. Il Milan ora è della stessa cilindrata dell’ Inter .

Inter-Milan, la chiave Dumfries

Dumfries, si legge, finora in stagione ha collezionato 5 assist e un gol, tra Inter e Olanda. E Dimarco non è da meno. Inzaghi punterà forte sulle sue frecce e cercherà di liberarle sfruttando la superiorità numerica in mediana. Dumfries vs Theo è un duello incandescente. Pioli sa bene che la mediana a 3 è esposta ai quinti di Inzaghi. Per evitare rischi, il Milan dovrà pressare forte nella zona della palla, per non concedere facili cambi di gioco.