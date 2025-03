Inter, Lautaro Martínez punta il derby contro il Milan: le ultime news

Domani esami strumentali per il bomber interista

L'obiettivo di Lautaro Martínez è saltare al massimo Inter-Udinese di domenica 30 marzo, alle ore 18:00, in campionato per esserci nel derby contro il Milan nella coppa nazionale. Per la 'rosea', non sarà semplice ma neanche impossibile. Domani sarà una giornata chiave per capire l'evoluzione del problema del capitano nerazzurro, con gli esami strumentali in programma. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, una grande operazione in vista con il Real Madrid >>>