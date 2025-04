Contro i rossoneri dovrebbe giocare Taremi al suo posto

Il tecnico non vuole correre rischi in previsione della doppia sfida di Champions contro i catalani. Per Bologna, pronto Marko Arnautovic, mentre, per il derby, si prepara Mehdi Taremi: saranno loro i due sostituti di Thuram, deputati al giocare al fianco del capitano Lautaro Martínez.