Infortunio Kjaer, tre settimane di stop | Milan News

Infortuni Milan: Kjaer indisponibile per tre settimane

Non c’è pace per il Milan. Simon Kjaer dovrà stare fuori per circa 20 giorni a causa di una lesione al retto femorale della coscia sinistra. Come riporta il Corriere dello Sport, dunque, il centrale danese non sarà a disposizione di Pioli per la trasferta contro il Bologna. L’obiettivo è quello di riavere l’ex Atalanta a disposizione per il derby di campionato del 21 febbraio.

Sabato pomeriggio, dunque, il candidato principale per sostituire Kjaer contro i rossoblù sembra essere il nuovo arrivato Tomori. L’ex Chelsea, infatti, ha già sostituito il capitano della Danimarca nella partita di Coppa Italia contro l’Inter, disputando anche un’ottima gara.

Con tutta probabilità, dunque, Pierre Kalulu si accomoderà in panchina: il francese non ha fatto male però è arrivato qualche gol dalle sue parti. Nessuno gli dà le colpe, nemmeno si tratta di una punizione: in fin dei conti è un terzino adattato al centro della difesa.