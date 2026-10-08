In vista della delicata trasferta contro il Sassuolo, l'attenzione in casa Milan è rivolta anche alle condizioni di Pervis Estupiñán. Secondo quanto riferito dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, lo staff medico rossonero nutre speranza sul possibile recupero del laterale sinistro ecuadoriano (classe 1998) per il match di domenica pomeriggio al Mapei Stadium, nonostante il recente allarme scattato durante gli impegni con la propria Nazionale.

Il giallo medico dall'Ecuador: cos'è il "trastorno interno"

Il calciatore del Milan ha saltato nei giorni scorsi la finale per il 3° e 4° posto della Kirin Cup a Tokyo contro il Panama. Inizialmente, il Commissario Tecnico della Tricolor, il 'Muñeco', aveva cercato di rassicurare l'ambiente parlando di un problema di poco conto.

Tuttavia, a generare forte apprensione a Milanello e tra i tifosi è stata una successiva nota ufficiale emessa dalla federazione dell'Ecuador, in cui si faceva esplicito riferimento a una distorsione al ginocchio accompagnata da un "trastorno interno". Questa specifica espressione clinica ha scatenato un vero e proprio rebus interpretativo tra gli addetti ai lavori: alcune fonti lo hanno tradotto e interpretato come una preoccupante 'lesione interna', altre come un più lieve 'fastidio interno', mentre altri hanno teso a declassare l'accaduto a un semplice risentimento localizzato.

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Le reali condizioni fisiche dell'esterno difensivo sono attualmente al vaglio dell'equipe medica rossonera. Saranno decisivi i test personalizzati e i riscontri clinici delle prossime ore, combinati con le sensazioni dello stesso Estupiñán, per capire se concedere o meno il via libera definitivo in vista della sfida contro i neroverdi diQualora lo staff decidesse di non rischiare l'ecuadoriano per evitare pericolose ricadute, Rúben Amorim ha già pronta la soluzione alternativa in corsia. È infatti pre-allertato: il giovane difensore è reduce da un periodo d'oro, avendo appena conquistato con l'Italia Under 21 la qualificazione ufficiale ai prossimi Europei di categoria, in programma nell'estate 2027 in Serbia e Albania. Un ricambio pronto e motivato, qualora l'allarme attorno al ginocchio di Estupiñán non dovesse rientrare in tempo.