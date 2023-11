Infortuni Milan – Il numero continua a salire e il 2023 è da dimenticare

Il reparto più colpito è la difesa, soprattutto in questo periodo dove Pioli ha a disposizione il solo Tomori tra i difensori centrali, Kjaer sta recuperando dal problema fisico, Kalulu, Pellegrino, e, per ultimo, Thiaw sono out per molto tempo. Segue l'attacco che anche in questa parte dell'anno non vive un momento roseo: oltre alla squalifica di Giroud, Pioli deve fare a meno di Leao e Okafor.

Porta e centrocampo sono i reparti meno colpiti, ma durante l'anno due pedine fondamentali come Maignan e Bennacer sono state ai box per molto tempo, il secondo in realtà lo è ancora, anche se il rientro in campo sembra imminente. LEGGI ANCHE: Milan, via Pioli? I possibili traghettatori e il nome per il futuro >>>

