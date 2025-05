Inchiesta “Doppia Curva”: nuova ondata di arresti tra gli ultras di Inter e Milan

Le estorsioni documentate toccano vari ambiti. Tra questi, spiccano i pagamenti imposti al gestore dei parcheggi dello stadio San Siro per ottenere una presunta “serenità operativa” durante le partite, ma anche operazioni di recupero crediti derivanti da prestiti usurai e manovre per escludere Beretta dalla propria attività commerciale nel settore del merchandising sportivo.

Tra le persone finite ai domiciliari figura Mauro Russo, imprenditore con un passato da socio in affari di ex calciatori come Paolo Maldini e Christian Vieri. La sua presenza tra gli indagati evidenzia come i legami tra criminalità, imprenditoria e mondo del calcio siano più profondi e diffusi di quanto si potesse immaginare.