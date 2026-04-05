Il Milan si affida all'esperienza di Luka Modric: sfida speciale a Napoli

Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro
Milan, Modric in numeri—
A quasi 40 anni, il numero 14 rossonero sta vivendo una stagione da protagonista assoluto: 29 presenze su 30 in campionato, 2.456 minuti complessivi, quasi 85 di media a partita. Dati che certificano continuità e centralità nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri, pronto a confermarlo nel cuore del 3-5-2.
La sua professionalità è un punto di riferimento quotidiano a Milanello. Nonostante 34 trofei in bacheca, Modric continua ad allenarsi con intensità e umiltà, qualità che alimentano una fame di vittorie ancora intatta.
Contro il centrocampo di Antonio Conte, uno dei più attrezzati in Europa, servirà la sua visione di gioco per guidare il Milan in una sfida che può indirizzare la corsa al titolo. Nel tempio di Diego, i rossoneri si affidano al proprio fuoriclasse.
© RIPRODUZIONE RISERVATA