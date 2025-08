Il Milan in NBA? L’idea di Adam Silver per una nuova lega di basket

Milan NBA? Adam Silver sogna una nuova lega europea di basket e punta Milano come sede ideale, grazie al legame con Gerry Cardinale.

Come riportato questa mattina da Tuttosport, il Milan potrebbe sbarcare anche nel mondo del basket. A rilanciare questa suggestione è il noto quotidiano sportivo americano The Athletic, che ha rivelato alcuni retroscena importanti legati all’ultimo viaggio in Europa del commissioner NBA, Adam Silver.