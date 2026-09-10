Il nuovo capitolo della carriera di Omari Hutchinson Ã¨ ufficialmente iniziato. Il fantasista inglese classe 2003, arrivato al Milan nell'ultimo giorno del calciomercato estivo, Ã¨ stato il grande protagonista di uno speciale evento "Meet & Greet" con i tifosi rossoneri presso il Flagship Store del club in Via Dante a Milano. Al termine dell'incontro, il giocatore ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ufficiali ai cronisti, svelando i dettagli del suo trasferimento in Serie A e il rapporto con il tecnico RÃºben Amorim.

Il retroscena di mercato: "Amorim mi ha voluto. Quella sfida allo United ..."

Hutchinson ha aperto la conferenza stampa spiegando la dinamica che lo ha portato a vestire la maglia rossonera nelle battute finali della sessione estiva, un'operazione chiusa sulla base di un prestito oneroso da 4,2 milioni di euro con un diritto di riscatto fissato a 40 milioni in favore del Milan. A fare la differenza Ã¨ stata la ferma volontÃ dell'allenatore portoghese.

«Il mister mi voleva fortemente â€” ha esordito l'ex talento di Arsenal e Chelsea â€”. Credo abbia parlato direttamente con la dirigenza. La trattativa Ã¨ stata abbastanza semplice perchÃ© avevo giocato contro Amorim quando lui guidava il Manchester United. Penso sia rimasto davvero impressionato dalle mie caratteristiche. Mi ha spiegato che nel suo scacchiere tattico serviva un trequartista mancino in quella specifica posizione e che io rientravo perfettamente nei suoi parametriÂ».

Le richieste tattiche di Amorim e la gestione del blocco basso

L'identikit tracciato dal tecnico corrisponde esattamente a quello di Hutchinson: un trequartista mancino, creativo, capace di accentrarsi da destra, abile nello stretto e dotato di un dribbling fulmineo in grado di scardinare le difese piÃ¹ bloccate. Il giocatore, esploso nell'Ipswich Town e reduce dall'esperienza al Nottingham Forest, si sta giÃ adattando alle richieste del calcio italiano.

«Il campionato italiano Ã¨ estremamente tattico: Ã¨ stata la primissima cosa che mi ha detto Amorim quando ci siamo sentiti al telefono. Mi ha avvisato che il mio compito principale sarÃ quello di scardinare le linee difensive avversarie, soprattutto quando affronteremo squadre che si difendono con un blocco molto basso. Sento di avere le qualitÃ giuste per farlo e non vedo l'ora di dimostrarlo sul terreno di giocoÂ».

L'ereditÃ di LeÃ£o e il percorso di inserimento a Milanello

Nonostante sia giÃ stato convocato per il big match dello scorso weekend contro la Juventus all'Allianz Stadium, il nuovo numero 20 del Diavolo non ha ancora fatto il suo esordio ufficiale. Una scelta ponderata dallo staff tecnico per permettergli di assimilare i nuovi meccanismi senza bruciare le tappe.

«Da quando sono arrivato a Milanello il mister mi sta aiutando moltissimo, parliamo quasi tutti i giorni ed Ã¨ eccezionale con me. Vuole inserirmi in modo graduale per farmi abituare ai compagni e alle dinamiche del gruppo. Stare in panchina allo Stadium mi Ã¨ servito molto per iniziare a capire i ritmi del gioco dall'esternoÂ».

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L'approdo di Hutchinson a Milano Ã¨ coinciso temporalmente con la clamorosa cessione di Rafael LeÃ£o al Galatasaray. Sebbene i due ricoprano ruoli e fasce opposte, il peso della responsabilitÃ non spaventa l'inglese: Â«Giochiamo su due lati diversi del campo, lui a sinistra e io a destra, ma voglio avere lo stesso impatto devastante che ha avuto lui qui a Milano. Credo molto in me stesso. Mi piace fare assist per i compagni, ma segnare mi dÃ una fiducia incredibile. Per essere un giocatore completo devi saper fare entrambe le cose. Della tifoseria mi ha impressionato la passione incredibile e la fame di vittorieÂ».