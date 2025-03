Dubbio Santiago Giménez, in casa rossonera, in vista di Napoli-Milan, partita della 30^ giornata della Serie A 2024-2025 di domenica sera

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come siano attesi per oggi gli ultimi rientri dei Nazionali che ancora non erano al lavoro con Sérgio Conceição nel centro sportivo rossonero di Milanello. Parliamo di Kyle Walker (Inghilterra), Yunus Musah e Christian Pulisic (U.S.A.), Tijjani Reijnders (Olanda), Samuel Chukwueze (Nigeria) e Santiago Giménez (Messico).