In Genoa-Milan di domani sera chi giocherà titolare tra il ritrovato Luka Jović, Tammy Abraham e Santiago Giménez? Le ultime notizie

Domani, lunedì 5 maggio, alle ore 20:45, si disputerà al 'Ferraris' di Genova la sfida Genoa-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2024-2025 e, per l'occasione, come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il tecnico dei rossoneri Sérgio Conceição davanti avrà l'imbarazzo della scelta.