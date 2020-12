Genoa-Milan 2-2: “Il Milan resta in piedi” | Serie A News

Genoa-Milan 2-2, il commento del match de ‘La Gazzetta dello Sport’

GENOA-MILAN ULTIME NEWS – Il Milan resta primo, ma la fuga è finita. Così apre, questa mattina, ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola per commentare Genoa-Milan 2-2, match andato in scena ieri sera a ‘Marassi‘. Il Milan di Stefano Pioli, dopo il 2-2 rimediato contro il Parma a ‘San Siro‘, ha frenato ancora ed ora l’Inter si è fatta pericolosamente sotto, ad una sola lunghezza di distanza.

Per la ‘rosea‘, in casa rossonera comincia ad affiorare la stanchezza, e, oltretutto, certe assenze sembrano difficilmente colmabili. Ieri, in Genoa-Milan, mancavano Simon Kjær (ed anche il suo sostituto, Matteo Gabbia), poi Theo Hernández, Ismaël Bennacer e Zlatan Ibrahimović. Ad eccezione di Gigio Donnarumma, dunque, probabilmente tutti i calciatori più forti dell’organico rossonero.

In fin dei conti, da Genova il Diavolo è andato via con un pareggio che consente di conservare il primato nella classifica di Serie A. Poteva andare peggio, al Milan. Poteva perdere: l’ultima volta è stato l’8 marzo 2020, proprio contro il Genoa. Ad un certo punto sembrava che il perfetto cerchio rossonero stesse per chiudersi. Invece, le reti di Davide Calabria e Pierre Kalulu hanno tenuto in piedi il Milan e consentito al Diavolo di arrivare a 24 risultati utili consecutivi in campionato.

Ciò non accadeva dal 1993, dai tempi del Milan di Fabio Capello. Insomma, qualche elemento buono da cui ripartire c’è, anche se ieri, al cospetto di un Genoa che non vince dalla 1^ giornata di questo torneo, il Milan ha accusato enormi difficoltà. ‘La Gazzetta dello Sport‘ ha rimarcato come la differenza di oltre 20 punti tra la prima e l’ultima della graduatoria in Serie A, di fatto, non si sia vista.

Nel primo tempo, emozioni al 36′ (diagonale di Mattia Destro di poco fuori) e al 37′ (slalom ubriacante di Ante Rebić con conclusione centrale parata da Mattia Perin. Le emozioni di Genoa-Milan, dunque, sono giunte tutte nella ripresa. Doppietta proprio per l’ex rossonero Destro, il primo in tap-in sotto misura e il secondo con un colpo di testa preciso all’incrocio dei pali. Poi il Diavolo ha agguantato il punticino con la staffilata da fuori area di Calabria e con il guizzo di Kalulu.

Alla fine, tutti 'soddisfatti' per un pareggio giusto, equo e solidale. Il Milan, però, ha terminato la sua fuga in vetta alla classifica mentre il Genoa resta tristemente ancorato lì sul fondo della graduatoria …