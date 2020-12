Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma: passi in avanti e fiducia | News

Calciomercato Milan, le ultime sul rinnovo di Donnarumma

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma ed il Milan vanno verso un nuovo sì. Dopo quello del 2017, tutti i segnali lasciano pensare che il numero 99 ed il Diavolo firmino un nuovo contratto. Lo ha riferito ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola.

L’attuale contratto di Donnarumma con il Milan, come noto, scadrà il prossimo 30 giugno 2021. Per discutere di questo, ieri, a ‘Casa Milan‘, si è visto Enzo Raiola, cugino e collaboratore di Mino, l’agente del portiere rossonero. I contatti sono stati positivi e, anche se la quadra va ancora trovata visto che c’è ancora differenza tra domanda ed offerta, tutto sembra procedere bene.

Del resto, il dialogo per il rinnovo di contratto di Donnarumma procede da tempo e la volontà dell’estremo difensore della squadra di Stefano Pioli è sempre stata chiara: vuole rimanere al Milan. Gigio, in rossonero, si sente a casa e, nonostante abbia appena 21 anni, al Milan si sente già leader e senatore.

Finora, ha sottolineato la 'rosea' sulla vicenda di calciomercato in casa Milan, per Donnarumma non si è discusso dell'inserimento di un'eventuale clausola di rescissione nel nuovo contratto. Non è da escludere, però, che l'opzione venga discussa nelle prossime chiacchierate.