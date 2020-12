GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 17 dicembre 2020

Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, giovedì 17 dicembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina dedica la sua prima pagina all’Inter di Antonio Conte. Con il calcio di rigore di Romelu Lukaku, infatti, i nerazzurri hanno superato 1-0 a ‘San Siro‘ il Napoli di Gennaro Gattuso (espulso Lorenzo Insigne) ed accorciato le distanze sul Milan.

I rossoneri non sono andati oltre il 2-2 sul campo del Genoa: decisivo, nel finale, il guizzo di Pierre Kalulu per evitare un’incredibile sconfitta. Pareggio anche per la Juventus, fermata sull’1-1 all’Allianz Stadium dall’Atalanta: calcio di rigore fallito da Cristiano Ronaldo per i bianconeri.

