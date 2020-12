Genoa-Milan, Pioli: “Non abbiamo sbagliato approccio, ora stringiamo i denti”

Genoa-Milan, le dichiarazioni post-partita di Pioli a ‘Sky Sport’

GENOA-MILAN ULTIME NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine di Genoa-Milan, match della 12^ giornata di Serie A disputatosi a ‘Marassi‘. Queste le dichiarazioni di Pioli.

Sul pareggio e le assenze: “E’ un Milan che non molla mai. Non possiamo sempre andare a mille all’ora e giocare il miglior calcio possibile. E’ stata una gara difficile, merito del Genoa e del terreno difficile. Nel primo tempo avevamo avuto le occasioni per sbloccarla e l’avrebbe cambiata anche tatticamente. Siamo stata squadra, dobbiamo però ancora migliorare quelle piccole cose che stiamo lasciando andare”.

Sull’approccio: “L’unico approccio sbagliato è stato con il Parma non stasera. Due traversoni si possono concedere ma non si devono prendere due gol. La partita era equilibrata, difficile, il Genoa ha preparato bene la gara chiudendo le fasce laterali. E’ una questione di episodi il vincere o il non vincere, ci abbiamo provato sempre ma non ci siamo riusciti a raccogliere il massimo”.

Sulle assenze: “Basta vedere la classifica e i nostri risultati per capire che la qualità è stata molto alta. Più abbiamo giocatori di qualità e più possiamo giocare bene, continuiamo a segnare due gol a partita nonostante le assenze. Abbiamo tante armi a disposizione. Prima saremo tutti a disposizione e meglio sarà. Dobbiamo stringere i denti, mancano due partite prima della sosta e vogliamo finire bene questo anno importantissimo come prestazioni e risultati.

Su Ibrahimovic e la pressione Scudetto: “Io non vorrei essere uno dei figli di Zlatan (risata). E’ giusto che i giocatori sognino, che il Milan sia ambizioso. I risultati che stiamo facendo dicono che siamo competitivi ma come si fa a non considerare la Juventus e l’Inter i favoriti per lo scudetto. Più giocatori forti avremo a disposizione e più potremo continuare questo percorso. Stiamo facendo qualcosa di inaspettato, forse solo noi a Milanello ci credevamo in questi risultati. Vedo giocare la squadra con entusiasmo ed energia poi faremo le valutazioni. Stiamo dimostrando di essere forti, in campionato, nei gironi di Europa League. Quando mancano dei titolari sei un po’ limitato, non tanto nei primi undici ma nei ricambi, ripeto dobbiamo stringerci e recuperare energie. Se non recupereremo giocatori per domenica chi andrà in campo dovrà farsi valere come ha fatto anche stasera anche se con imprecisioni e sbavature”.

