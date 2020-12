Genoa-Milan 2-2: gol e highlights (12^ giornata Serie A) | Video

Genoa-Milan 2-2: gol e highlights del match di ‘Marassi’

GENOA-MILAN ULTIME NEWS – Perde ancora punti, dopo quelli lasciati per strada contro il Parma, il Milan di Stefano Pioli. A ‘Marassi‘, infatti, i rossoneri, privi di Simon Kjær, Matteo Gabbia, Theo Hernández, Ismaël Bennacer e Zlatan Ibrahimović, non sono andati oltre il 2-2 contro il Genoa.

Per i padroni di casa, a segno due volte l’ex rossonero Mattia Destro (3 gol in 15 gare di Serie A con il Diavolo nel 2015), che aveva portato il Grifone avanti in due occasioni. Tap-in in apertura di ripresa, colpo di testa all’incrocio dei pali: scatenato il centravanti rossoblu, preferito in avvio di gara a Gianluca Scamacca.

Il Milan, nonostante le assenze, ed una partita giocata a ritmi bassi e nella quale si è reso poco pericoloso, è riuscito, però, a rimetterla in piedi, pareggiando due volte i gol di Destro. Prima con Davide Calabria (staffilata dalla lunga distanza finita nell’angolino) e poi con Pierre Kalulu, tap-in sotto misura su sponda aerea di Alessio Romagnoli sugli sviluppi di un corner.

Rivediamo, nel consueto video tratto dal canale ‘YouTube‘ ufficiale della Lega Serie A, gol e highlights di Genoa-Milan a ‘Marassi‘!

