GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 4 gennaio 2021

Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, lunedì 4 gennaio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola dedica gran parte della sua prima pagina al duello tra Milan e Inter in vetta alla classifica di Serie A. Vincono entrambe le squadre milanesi. L’Inter, a ‘San Siro‘, liquida 6-2 il Crotone dopo un primo tempo interlocutorio: tripletta di Lautaro Martínez. Preoccupa l’infortunio di Romelu Lukaku.

Il Milan, a Benevento, vince 0-2 con un gol per tempo: magia di Rafael Leão, con il Diavolo in dieci dal 33′ del primo tempo per l’espulsione di Sandro Tonali. Mercoledì sera c’è Milan-Juventus. I bianconeri di Andrea Pirlo schiantano, 4-1, l’Udinese all’Allianz Stadium: doppietta del solito Cristiano Ronaldo per la ‘Vecchia Signora‘.

Spazio, quindi, alla ‘manita‘ dell’Atalanta contro il Sassuolo (5-1) ed alla vittoria esterna, 0-3, del Torino di Marco Giampaolo sul campo del Parma. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>