GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 13 gennaio 2021

Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, mercoledì 13 gennaio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola dedica la sua prima pagina al Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, infatti, hanno superato 5-4 il Torino ai calci di rigore, conquistando i quarti di finale di Coppa Italia. Decisiva la parata di Ciprian Tătărușanu su Tomás Rincón ed il quinto penalty di Hakan Çalhanoğlu. Al prossimo turno potrebbe esserci il derby con l’Inter.

Nel riquadro verticale, si parla proprio della sfida di campionato di domenica tra Inter e Juventus. Oggi, infatti, prove generali per le due squadre proprio nella coppa nazionale. Nerazzurri di scena a Firenze alle ore 15:00, con Christian Eriksen in cabina di regia. Bianconeri, alle ore 20:45, impegnati in casa contro il Genoa: spazio in campo a Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini e Federico Bernardeschi.

Infine, chiusura, nel taglio basso, con il primo accenno al derby della Capitale, Lazio-Roma, in programma venerdì sera. Simone Inzaghi e Paulo Fonseca cercano il rinnovo di contratto. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>