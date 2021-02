GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 10 febbraio 2021

Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, mercoledì 10 febbraio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola apre, in prima pagina, parlando della Juventus di Andrea Pirlo. I bianconeri, infatti, hanno conquistato la finale di Coppa Italia ai danni dell’Inter. Nel finale del match, insulto di Andrea Agnelli, Presidente juventino, e risposta, piccata, di Antonio Conte, ex bianconero e tecnico nerazzurro.

In alto, sotto la testata, si parla della bufera tra PSG e Barcellona per il possibile trasferimento di Lionel Messi a Parigi a fine stagione: le due squadre si sfideranno tra qualche giorno in Champions League. Infine, in basso, Zlatan Ibrahimović, attaccante del Milan, annuncia la sua presenza come ospite fisso al Festival di Sanremo dal 2 al 6 marzo.

GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>