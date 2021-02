Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (10/02/2021)

‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola apre, in prima pagina, parlando della Juventus di Andrea Pirlo. I bianconeri, infatti, hanno conquistato la finale di Coppa Italia ai danni dell’Inter. Nel finale del match, insulto di Andrea Agnelli, Presidente juventino, e risposta, piccata, di Antonio Conte, ex bianconero e tecnico nerazzurro. In alto, sotto la testata, si parla della bufera tra PSG e Barcellona per il possibile trasferimento di Lionel Messi a Parigi a fine stagione: le due squadre si sfideranno tra qualche giorno in Champions League. Infine, in basso, Zlatan Ibrahimović, attaccante del Milan, annuncia la sua presenza come ospite fisso al Festival di Sanremo dal 2 al 6 marzo.

