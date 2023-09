Garlando: “Milan-Newcastle? In campo si è vista una squadra sola”

Intervenuto sulle colonne dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando ha parlato del Milan e del match di Champions League contro il Newcastle . Il noto giornalista ha sottolineato le cose buone viste in partita, come la fase difensiva e la produzione di gioco fatta dalla squadra di Stefano Pioli . Ecco le parole di Garlando .

"È mancata una manciata di cattiveria sotto porta, ma Pioli ha ritrovato subito il suo Milan: ottima la fase difensiva, Tomori il migliore, buona la costruzione e la produzione di gioco, come raccontano i tiri in porta. In campo si è vista una squadra sola. L'ambizioso e forte Newcastle ha pensato soltanto a riportare in patria un punto che pesa parecchio. Al contrario, lo 0-0 casalingo contro la squadra, sulla carta, più debole del girone, alla vigilia di due trasferte di fuoco, Dortmund e Parigi, mette subito in salita il cammino del Diavolo".