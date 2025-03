Eterno: “Milan uno scarabocchio. Tare trova un cortocircuito. Maldini …”

Il giornalista Simone Eterno ha stilato un lungo ed interessante editoriale sulle colonne di 'calciomercato.com', soffermandosi in modo particolare sulla situazione in casa Milan , dalla scelta del direttore sportivo all'addio di Paolo Maldini e Frederic Massara . Ecco, dunque, le sue parole.

Milan, Eterno accusa: "Un cortocircuito confusionario". E su Tare e Maldini sentenzia ...

"C'è insofferenza nei confronti della proprietà del Milan, tra l'ambiente rossonero. Ed è difficile non comprendere le ragioni di tale sentimento. Sì perché a fermarsi e a riunire i puntini, come nelle pagine figurative della Settimana Enigmistica, del Milan ne viene fuori un'immagine confusionaria, uno scarabocchio. E in qualche modo, un po' di ordine, vale la pena provare a farlo noi, specie a fronte delle notizie che trapelano in queste ore proprio dalle stanze del potere di Casa Milan. Radiomercato ci racconta infatti come Igli Tare sarà destinato a diventare il nuovo ds dei rossoneri. Ed è forse questo il miglior assist possibile per raccontare quale cortocircuito sia stato l'AC Milan negli ultimi due anni".