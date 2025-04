DS Milan, tra Furlani e Tare avanti piano: ecco la situazione

Avanti piano tra Giorgio Furlani , amministratore delegato del Milan e Igli Tare , tra i candidati a diventare direttore sportivo del club di Via Aldo Rossi, secondo il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. Nella giornata di ieri Furlani e Tare hanno avuto un nuovo contatto telefonico dopo il faccia a faccia dello scorso 15 aprile a Roma . Un summit, evidentemente, non risolutivo, visto che il Diavolo ha preso tempo.

DS Milan, summit solo telefonico tra Furlani e Tare

Tare, libero sul mercato, potrebbe firmare subito con il Milan ma Furlani, per ora, ha scelto di continuare a sentirlo in via telefonica e non di vederlo di persona. L'albanese, classe 1973, fermo dal 2023 dopo 15 anni nello staff dirigenziale della Lazio, sarebbe il dirigente più semplice da tesserare. Fabio Paratici è squalificato fino al 20 luglio, mentre Tony D'Amico (il preferito di Furlani), Giovanni Sartori e Giovanni Manna sono sotto contratto con Atalanta, Bologna e Napoli.