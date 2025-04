Giorgio Furlani, CEO del Milan, ha avuto altri contatti con Igli Tare, candidato al ruolo di direttore sportivo. Ma non è l'unico in corsa

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola per sapere chi sarà il direttore sportivo del Milan bisognerà aspettare ancora: nuovi contatti telefonici tra Giorgio Furlani, amministratore delegato del club di Via Aldo Rossi e Igli Tare, ex dirigente della Lazio, ma tutt'altro che risolutivi. E con la squadra impegnata a metà maggio nella finale di Coppa Italia, l'orizzonte temporale per la nomina del DS potrebbe slittare, dunque, a dopo quella data.