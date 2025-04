Direttore sportivo Milan, scatto Tare: con lui, Allegri nuovo allenatore

L'incontro nella Capitale è stato positivo, ma non ancora risolutivo. Ne seguiranno altri: il sì finale spetterà alla proprietà. Il profilo di Tare, ha evidenziato il 'CorSera', risponde però in pieno ai requisiti che il Milan cerca nel direttore sportivo: conosce il calcio italiano, sa lavorare in team.

Con Tare DS del Milan, in pole position per la panchina ci sarebbe Allegri, un allenatore per il quale l'ex dirigente della Lazio ha sempre speso parole di grande stima. Sullo sfondo, il sogno Antonio Conte , poi Roberto De Zerbi e Vincenzo Italiano . Il lavoro che aspetterà Tare, ad ogni modo, sarà tanto e di mole importante.

In primis, dovrà prendere una decisione sul rinnovo del contratto di Mike Maignan e Theo Hernández, entrambi in scadenza il 30 giugno 2026. Quindi, capire che fare dinanzi al possibile assalto del Manchester City per Tijjani Reijnders e valutare se prendere o meno un altro centravanti, visto che Santiago Giménez non ha convinto in pieno e Tammy Abraham e Luka Jović potrebbero non essere confermati.