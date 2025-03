Direttore sportivo Milan, è volata a due: un profilo esce dal casting

Sono giorni chiave per la nomina di un nuovo direttore sportivo nel management del Milan: i candidati presi in considerazione e uno scartato

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan, a breve, rinnoverà il proprio organigramma societario con l'innesto di un nuovo direttore sportivo. Nel club di Via Aldo Rossi, infatti, manca, secondo la 'rosea', "una figura di rilievo, che abbia autorevolezza con la squadra, che partecipi alla vita sportiva quotidiana del gruppo, in grado di confrontarsi con allenatore e giocatori".