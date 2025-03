Milan, riflessioni su Conceicao: in caso di esonero, pronto il sostituto

Dopo la terza sconfitta di fila in Serie A, l'allenatore del Milan, Sergio Conceicao, sarebbe fortemente a rischio esonero. Le ultime news

Quello di ieri sera contro la Lazio, terzo k.o. di fila per il Milan in Serie A dopo le sconfitte in trasferta contro Torino e Bologna, potrebbe costare l'esonero all'allenatore portoghese Sergio Conceicao. Il quale, a sua volta, era subentrato lo scorso 30 dicembre 2024 al suo connazionale Paulo Fonseca.