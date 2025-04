Direttore sportivo, la clamorosa ipotesi che prende forza nel Milan

Prosegue la ricerca, in casa Milan, di un direttore sportivo che vada ad integrarsi con il gruppo di lavoro già operativo in Via Aldo Rossi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando della ricerca - in casa Milan - di un direttore sportivo che vada ad integrarsi nel gruppo di lavoro già operativo all'interno del club di Via Aldo Rossi, ha spiegato come, tra Igli Tare, Tony D'Amico, Giovanni Manna e Giovanni Sartori, alla fine, possa anche non arrivare nessuno.