Il Milan, alla ricerca di un direttore sportivo per la prossima stagione, sarebbe tornato nuovamente sulle tracce di Igli Tare, ex Lazio

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, tra una sola settimana, la stagione 2024-2025 del Milan andrà in archivio. Visto quanto è stata orribile, al quarto piano di Via Aldo Rossi ci sarà già la necessità di pensare alla prossima. Che non vedrà il Diavolo in Europa.