Direttore sportivo, il Milan è in ritardo. Emerge un grande sospetto

Il quotidiano romano ha confermato come non vi sia stato alcun nuovo incontro tra Furlani e Tare dopo quello, di persona, dello scorso 15 aprile a Roma ma ha anche evidenziato come, mentre la squadra di Sérgio Conceição dovrà prepararsi al meglio per cercare di vincere la Coppa Italia il prossimo 14 maggio allo stadio 'Olimpico' di Roma contro il Bologna, il club rossonero farebbe bene a prendere un DS adesso. Perché questo è il tempo in cui deve cominciare a lavorare per costruire.