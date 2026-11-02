Diego Moreira è uno degli uomini del momento in casa Milan. Dopo essere stato protagonista del derby con un gol su punizione e due assist, l'esterno belga si è preso le attenzioni dei tifosi rossoneri. Ma oltre alle qualità mostrate sul terreno di gioco, ci sono diversi aspetti della sua vita privata e delle sue passioni che raccontano qualcosa in più sulla sua personalità. La Gazzetta dello Sport, nell'edizione odierna, ha dedicato un approfondimento al numero 22 rossonero, svelando cinque curiosità sul classe 2004 che meritano di essere scoperte.

1. La break dance, una passione nata da bambino

2. Il rapporto speciale con Alexis Saelemaekers e Adrien Rabiot

3. Una famiglia con il calcio nel sangue

4. Il numero 22 è un omaggio a Ricardo Kaká

5. La moda e la cura del proprio look

Moreira ha un rapporto speciale con la danza, in particolare con la, che ha praticato fin da quando era piccolo. Per anni ha coltivato questa passione, fino a trovarsi davanti a una scelta tra il ballo e il calcio. Alla fine ha deciso di concentrarsi sul pallone, una scelta che oggi non sembra affatto rimpiangere. «», ha raccontato. Anche la musica occupa un posto importante nella sua quotidianità: la ascolta mentre va agli allenamenti, prima delle partite e persino quando è a casa da solo. Sui social è conosciuto come " Diegzzyy ", dove condivide anche contenuti legati alle sue passioni.Tra i compagni con cui Moreira ha costruito un rapporto particolarmente stretto c'è. I due sono connazionali e condividono anche l'esperienza nella Nazionale belga. Durante l'estate, prima che le trattative per il suo trasferimento al Milan entrassero nel vivo, Moreira aveva pubblicato una fotografia mentre si allenava con una maglia rossonera: era quella numero 56 di Saelemaekers. L'esterno ha spiegato che si trattava semplicemente di un regalo ricevuto dall'amico durante il Mondiale e che aveva deciso di portarla con sé in vacanza. Anche conil feeling è evidente: il francese lo ha preso sotto la propria ala e apprezza molto le sue qualità, come dimostrano l'intesa e il dialogo tra i due durante le partite.Il calcio è una questione di famiglia per Diego Moreira. Nato a Liegi il 6 agosto 2004, è figlio di, ex calciatore delloe della nazionale della Guinea-Bissau. Anche il nonno materno,, ha avuto un passato da calciatore: austriaco, ha giocato nell'dal 1983 al 1999, collezionando oltre 350 presenze nella prima divisione austriaca. Il padre è il suo primo tifoso e lo segue da vicino, pur preferendo restare lontano dai riflettori. Nella vita privata di Moreira ci sono anche due fratelli più piccoli, la fidanzata Shahinez, che vive lontano da Milano ma lo raggiunge spesso, e il cane Blue, che non si è ancora trasferito in Italia. Nel tempo libero guarda molto calcio in televisione e sceglie il padel come alternativa sportiva per mantenersi in allenamento. A tavola apprezza la cucina araba, ma tra i piatti italiani non rinuncia alla pasta al pesto o con i gamberi.Dietro la scelta del numero 22 c'è un motivo ben preciso:. Il brasiliano è uno degli idoli di Moreira fin da bambino e il belga ha sempre ammirato il suo modo di giocare, soprattutto l'esplosività e la capacità di incidere con le proprie accelerazioni. Il derby ha reso ancora più speciale questo legame: Kakà era presente sugli spalti e ha potuto assistere alla prestazione del giovane rossonero, autore di un gol e due assist. Al termine della partita,. Una serata speciale, che il belga ha definito la più bella della sua storia in rossonero.Non soltanto calcio e musica: Moreira è anche molto attento alla. Sui suoi profili social pubblica spesso fotografie dei propri outfit, mostrando stili differenti. Jeans, tute, shorts, ciabatte firmate, canottiere, magliette oversize, camicie a maniche corte e cappellini ispirati al mondo NBA sono alcuni degli elementi che caratterizzano il suo guardaroba.

Una passione che lo accomuna a Rafael Leão, altro rossonero particolarmente attento al proprio stile. Moreira parla inglese, francese e portoghese e presto potrebbe migliorare anche il suo italiano. In questo può aiutarlo la madre Emilie, belga ma capace di parlare fluentemente la nostra lingua. Con lei Diego ha un rapporto molto stretto: quando ha saputo della convocazione del figlio per il Mondiale, non è riuscita a trattenere le lacrime.

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Dalla danza alla moda, passando per i legami familiari e l'ammirazione per Kakà, le cinque curiosità raccontano un lato meno conosciuto di Diego Moreira. Un giocatore che sta conquistando il Milan con le sue giocate, ma che porta con sé una storia personale fatta di passioni, affetti e riferimenti importanti.