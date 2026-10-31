Mike e Pepo, dolcetto o scherzetto? Anche la sfida tra i portieri può diventare uno dei temi principali del derby tra Milan e Inter. Nella notte di Halloween, i riflettori di San Siro saranno puntati anche su Mike Maignan e Josep Martínez, due estremi difensori che arrivano alla stracittadina con percorsi e responsabilità differenti.

Da una parte c'è il francese, ormai un punto di riferimento per il Milan e uno dei leader dello spogliatoio rossonero. Dall'altra Josep Martínez, chiamato a raccogliere un'eredità importante e a conquistare definitivamente la fiducia dei tifosi nerazzurri.

Il confronto assume un significato particolare soprattutto per il portiere dell'Inter. Dopo le due partite disputate da Ivan Provedel, infatti, Cristian Chivu ha previsto il ritorno dello spagnolo tra i pali. Una scelta che, secondo quanto riportato da Tuttosport, rientra in una gestione programmata delle gerarchie e non rappresenta un cambio nelle scelte dell'allenatore.

Maignan, una certezza per il Milan

Per il Milan, Maignan rappresenta molto più di un semplice portiere. Il francese è il capitano della squadra e uno dei giocatori di maggiore esperienza internazionale a disposizione di. Le sue qualità tra i pali, la personalità e la capacità di guidare la linea difensiva lo rendono un elemento fondamentale per l'equilibrio rossonero.

In una partita come il derby, il suo contributo potrebbe rivelarsi decisivo. Gli attaccanti dell'Inter hanno qualità e capacità di trovare la porta, ma Maignan ha già dimostrato in numerose occasioni di poter fare la differenza nei momenti più delicati.

La sua presenza offre al Milan una garanzia importante: quella di poter contare su un estremo difensore abituato alla pressione delle grandi partite e alle responsabilità che comporta difendere i pali di una squadra come quella rossonera.

Josep Martínez, il momento della verità

Situazione diversa per Josep Martínez. Lo spagnolo torna titolare dopo che Chivu ha concesso spazio a Provedel, fermo da marzo, per permettergli di ritrovare il ritmo partita e le sensazioni del campo.

L'alternanza, però, non avrebbe modificato le gerarchie. Il tecnico nerazzurro ha voluto chiarire che non c'è stato alcun ribaltamento e che Martínez resta il titolare dell'Inter. Una gestione che, come ricorda Tuttosport, ripercorre quanto accaduto nella scorsa stagione, quando lo spagnolo era il vice di Sommer e aveva trovato spazio in alcune gare di campionato e nelle coppe.

Adesso, però, arriva un appuntamento molto diverso. Il derby rappresenta un banco di prova importante per un portiere che deve dimostrare di poter sostenere il peso della maglia nerazzurra. Ogni intervento e ogni eventuale errore saranno inevitabilmente osservati con grande attenzione.

Due portieri, due pressioni differenti

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Il confronto tra Maignan e Martínez racconta quindi anche due momenti differenti. Il francese è una certezza per il Milan, mentre lo spagnolo deve ancora consolidare la propria posizione nell'Inter. La pressione non sarà la stessa, ma entrambi potrebbero avere un ruolo determinante nell'economia della partita.In un derby spesso deciso dagli episodi, una parata può valere quanto un gol. Per Amorim sarà fondamentale poter contare sulle sicurezze del proprio capitano; per Chivu, invece, sarà importante ricevere risposte da un portiere al quale ha confermato la fiducia.

Nella notte di Halloween, dunque, anche tra i pali ci sarà una sfida nella sfida: Maignan vuole confermarsi una garanzia, Josep Martínez cerca la sua consacrazione. Mike e Pepo, questa volta, non possono permettersi scherzi.