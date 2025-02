Derby Milan-Inter, novità sulle maglie rossonere da oggi a ‘San Siro’

Derby Milan-Inter, BitPanda sul retro delle maglie del Diavolo

Secondo quanto riferito, infatti, da 'Il Sole 24 Ore' oggi in edicola, il Milan ha siglato un accordo con BitPanda, la principale piattaforma di crypto trading in Europa e già partner della squadra, che sostituirà Wefox, altro marchio di criptovalute che non compare più sul retro della maglia rossonera da questa stagione.