Derby Milan-Inter, in 65mila a San Siro: curve senza le coreografie

Un colpo d'occhio notevole, ad ogni modo, considerando la brutta stagione del Milan e gli ultimi, deludenti, risultati in campionato. In Coppa Italia, finora, a 'San Siro' il Milan ha battuto Sassuolo ( 6-1 ) e Roma ( 3-1 ) e l'auspicio è che la squadra di Sérgio Conceição possa ripetersi anche contro l' Inter .

Partita in diretta esclusiva, in chiaro per tutti, su 'Canale 5'

La 'rosea' ha spiegato che le limitazioni imposte dalle Forze dell'Ordine a seguito dell'inchiesta che da qualche mese ha coinvolto entrambe le curve fanno pensare che sarà un altro derby senza le coreografie spettacolari del passato. Il derby sarà trasmesso in diretta esclusiva, in chiaro per tutti, su 'Canale 5'.