Derby Inter-Milan, Conceicao: 'Futuro? Non mi interessa. Penso a vincere'

"Ora un finale di campionato diverso a livello d'immagine"

«Non è importante quello che farò io, importante è vincere le prossime partite - ha dichiarato, però, Conceicao dopo il derby Inter-Milan 0-3 -. Non sono un allenatore diverso da qualche giorno fa, come non lo sono i giocatori. Oggi non è tutto bello come prima non era tutto brutto: serve equilibrio. Ora posso rilassarmi un po’, ho un carattere bollente e porto i problemi del calcio anche a casa, mia moglie si arrabbia».