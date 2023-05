De Calò: “Il Milan non riesce a imparare niente dai propri errori”

Come scritto su La Gazzetta dello Sport, Alessandro De Calò ha parlato del Milan e del match perso contro l'Inter in Champions League

Come scritto stamani su La Gazzetta dello Sport, Alessandro De Calò ha parlato del Milan e del match perso contro l'Inter in ChampionsLeague: "Com’è possibile che una squadra capace di schiantare il Napoli al Maradona e di renderlo inoffensivo nella doppia sfida europea ricada poi, nel tinello dei suoi limiti, per lasciarsi dominare ancora una volta dall’Inter di Simone Inzaghi? Come mai il Milan non riesce a imparare niente dai propri errori?".

Il noto giornalista ha poi continuato: "Ha ragione Maldini quando dice che il Milan non è ancora tra i top club, ma deve fare adesso gli investimenti per raggiungere quel livello. L’accordo con Leao è un primo passo fondamentale in questa direzione, l’avviso di una svolta. Però la società è davanti a un bivio urgente e dopo i tanti milioni incassati con l’Europa non può avere il braccino corto".

Infine, De Calò ha concluso: "Per il salto di qualità servono un attaccante giovane da 20 gol all'anno, un rifinitore top e un centrocampista super. Lasciare Maldini in balìa della vaghezza, come l'anno scorso sul traguardo di fine giugno, sarebbe un nuovo boomerang per le operazioni sul mercato. Forse anche nel vecchio Milan è arrivato il momento di guardare la realtà e mirare lontano, smettendola di farsi del male".