Dallo stupore al flop: Milan, Joao Felix è una vera delusione. A giugno ...

Conceição lo ha richiamato per tutto il primo tempo di Napoli-Milan. Prima in italiano, poi in portoghese, la comune lingua madre. Ma i suoi consigli non hanno sortito alcun effetto. Joao Felix è sbucato un po' a sorpresa dal tunnel degli spogliatoi per iniziare il secondo tempo, ma la sua partita è poi finita - senza ulteriori sussulti - al 54' .

Mendes lo porterà al Galatasaray, il Milan non vuole tenerlo

Questa prestazione incolore (eufemismo) arriva, tra l'altro, ha ricordato 'Tuttosport', dopo che il suo agente, Jorge Mendes, nei giorni scorsi aveva, di fatto, parlato di Galatasaray quale futura destinazione per il suo assistito. Ovviamente, viste le performance, il Milan non intavolerà trattative con il Chelsea per mantenere Joao Felix in organico dopo questo periodo di prestito. Dall'iniziale stupore al flop, il passo è stato breve. Peccato per quello che avrebbe potuto essere ma che non è stato. LEGGI ANCHE: Milan, Gimenez altro errore. Come sbloccarlo? E poi c’è la beffa Jovic >>>