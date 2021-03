Da Tomori a Meïte: i nuovi Diavoli alla prova Manchester United | News

Milan-United: si chiede una notte da sogno a Tomori e compagni

Domani sera, alle ore 21:00, si disputerà Milan-Manchester United a ‘San Siro‘. La gara, come noto, è valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Il Milan, che dovrebbe recuperare Zlatan Ibrahimović, chiede una notte da grandi ai suoi ‘nuovi Diavoli’.

Nella fattispecie, sono chiamati ad una grande notte Fikayo Tomori, Soualiho Meïte, ma anche elementi del calibro di Rade Krunić, Alexis Saelemaekers e Brahim Díaz. Per centrare, infatti, un’importante qualificazione al turno successivo (si parte dall’1-1 di ‘Old Trafford‘), il tecnico Stefano Pioli dovrebbe affidarsi quasi in blocco al gruppo che ha giocato a Manchester.

Domani il Manchester United recupererà, rispetto alla gara della scorsa settimana, sia Marcus Rashford sia Edinson Cavani in attacco. Pioli, dunque, si affiderà al rientrante Simon Kjær ed allo scalpitante Tomori, sempre positivo ogni qualvolta è stato chiamato in causa, per arginare la voglia di rimonta dei ‘Red Devils‘.

Tomori, ormai titolare aggiunto di questo Milan, si è inserito benissimo negli ingranaggi della squadra rossonera. E con la stessa rapidità che ha sempre mostrato in campo. Le prestazioni offerte in Serie A, contro Roma e Napoli, hanno fatto vedere, secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, una personalità da potenziale campione.

E non è un caso, infatti, che a ‘Casa Milan‘ si discute già del riscatto di Tomori dal Chelsea a fine stagione. Un’operazione da 28 milioni di euro che Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara sono intenzionati a portare a termine. Si gioca, invece, la permanenza in rossonero Meïte. Per riscattarlo dal Torino serviranno 8 milioni di euro. Il Milan lo tratterrà?

Quel che è certo è che, affianco a Franck Kessié, il francese è salito di tono gara dopo gara. Insieme all’ivoriano ha dominato il primo round a Manchester e si candida, dunque, per disputare anche il secondo domani sera. In attesa del pieno decollo di Sandro Tonali e del pieno recupero di Ismaël Bennacer.

Le risorse migliori, di fatto, il Milan di Pioli le ha in mezzo al campo: lì, infatti, ci sono anche le geometrie di Krunić e la duttilità di Saelemaekers. Davanti, come detto, potrebbe giocare Ibra, il quale, però, non essendo in perfette condizioni fisiche, potrebbe anche partire dalla panchina, lasciando ad Ante Rebić, squalificato in campionato, il proscenio in attacco. Milan, le rivelazioni di Maldini su Boban e Rangnick >>>