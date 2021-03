GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 17 marzo 2021

Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, mercoledì 17 marzo 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, in prima pagina, apre con le mosse di mercato della Juventus. Gli obiettivi dei bianconeri per la prossima estate sono Robin Gosens (Atalanta), Manuel Locatelli (Sassuolo) e Arkadiusz Milik (Olympique Marsiglia). Si parla, quindi, del 3-1 del Real Madrid sull’Atalanta di Gian Piero Gasperini: la ‘Dea‘ è fuori dall’Europa, ai quarti di finale di Champions League va la squadra di Zinedine Zidane.

Stasera c'è Bayern Monaco-Lazio. Quindi, spazio alle due milanesi: la 'rosea' spiega il perché l'Inter di Antonio Conte non sia catenacciara. Per il Milan, parla Nelson Dida, preparatore dei portieri e, un tempo, saracinesca della porta rossonera. Quanti dolci ricordi evoca Manchester per il brasiliano!