Milan-Manchester United: Bennacer sì, Leao in forse | News

Verso Milan-Manchester United: le ultime su Bennacer e Leao

Recuperi importanti, per il Milan di Stefano Pioli, in vista del match di domani sera, ore 21:00, a ‘San Siro‘ contro il Manchester United. Gara valida, come noto, per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League.

Così come Alessio Romagnoli e Zlatan Ibrahimović, infatti, anche Ismaël Bennacer ha svolto l’intero allenamento a Milanello in gruppo con i compagni e, pertanto, dovrebbe figurare nell’elenco dei convocati per l’affascinante sfida europea contro i ‘Red Devils‘.

Qualche dubbio in più, invece, sulla presenza di Rafael Leao che, ieri, ha svolto allenamento personalizzato dopo essere uscito anzitempo dalla gara di ‘San Siro‘ in Serie A contro il Napoli per aver sentito tirare un po’ il flessore. Oggi, però, Leao dovrebbe riaggregarsi al gruppo e, pertanto, farcela per entrare nell’elenco dei convocati per domani sera.

Ad ogni modo, il portoghese dovrebbe partire dalla panchina. Pioli, infatti, sembra intenzionato a schierare Alexis Saelemaekers, Hakan Çalhanoğlu ed Ante Rebić dietro Ibra nel suo 4-2-3-1. Milan, le rivelazioni di Maldini su Boban e Rangnick >>>