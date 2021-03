Rebic, due turni di stop. C’è l’Europa League per farsi perdonare

Milan senza Rebic in campionato. Ma ci sarà contro i ‘Red Devils’

Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha parlato di Ante Rebic, classe 1993, attaccante croato del Milan. Questo perché ieri pomeriggio Rebic ha rimediato due giornate di squalifica dal Giudice Sportivo di Serie A per via dell’espulsione rimediata domenica sera a ‘San Siro‘ contro il Napoli.

Le frasi ingiuriose pronunciate dall’ex Eintracht Francoforte all’indirizzo dell’arbitro Fabrizio Pasqua di Tivoli (RM), dunque, costeranno al numero 12 del Milan le partite contro Fiorentina (domenica 21 marzo, ore 18:00) e Sampdoria (sabato 3 aprile, ore 12:30).

Il Milan, una volta acquisiti gli atti ufficiali, cercherà di capire se ci saranno gli estremi per presentare ricorso contro il provvedimento. E, eventualmente, chiedere uno sconto sulla squalifica, nel tentativo di riavere Rebic a disposizione per la gara del sabato di Pasqua.

Intanto, però, Rebic ci sarà domani sera, quando a ‘San Siro‘, alle ore 21:00, si disputerà Milan-Manchester United, gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Il croato giocherà titolare, a sinistra, nel 4-2-3-1 che i rossoneri di Stefano Pioli opporranno ai ‘Red Devils‘.

Finora la stagione di Rebic è stata particolare. Contrassegnata da tanti stop per infortunio arrivati proprio nel momento in cui il giocatore sembrava aver preso la strada giusta. È a lui (e, probabilmente, al rientrante Zlatan Ibrahimovic) che il Milan, domani sera, si affiderà per avere la meglio su un Manchester United che recupera elementi importanti.

In fin dei conti, Rebic è uno dei pochi calciatori del Milan che può vantare una notevole esperienza in campo internazionale con 59 gare disputate (23 con i club, 36 con la sua Nazionale). Dovrà, dunque, mettersi a disposizione del Milan per aiutare i rossoneri a passare il turno di Europa League. Milan, le rivelazioni di Maldini su Boban e Rangnick >>>