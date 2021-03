TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 17 marzo 2021

Tuttosport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, mercoledì 17 marzo 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola, in prima pagina, parla del 3-1 con il quale il Real Madrid di Zinedine Zidane ha eliminato l’Atalanta di Gian Piero Gasperini dalla Champions League. Troppi errori dei nerazzurri, ai quali non basta il solito Luis Muriel. Stasera c’è Bayern Monaco-Lazio: l’Italia rischia di non avere alcun rappresentante ai quarti di finale della competizione europea.

In alto, sotto la testata, si parla del Portogallo che sarà ospite della Juventus a Torino nei giorni di sosta del campionato di Serie A. I lusitani, infatti, affronteranno l’Azerbaijan proprio all’Allianz Stadium il prossimo mercoledì 24 marzo. Alle ore 15:00, oggi, c’è il recupero tra Torino e Sassuolo, mentre cominciano i primi paragoni tra l’Inter di Giovanni Trapattoni e quella di Antonio Conte. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>