Milan, torna Ibrahimovic: in campo contro United e Fiorentina. Poi la Svezia

Milan e Svezia pronte ad abbracciare nuovamente Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, è finalmente pronto. Il centravanti svedese, classe 1981, si è allenato in gruppo ieri mattina, a Milanello, e si candida, dunque, per giocare contro il Manchester United nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League.

Successivamente, Ibrahimovic sarà in campo anche a Firenze, in occasione di Fiorentina-Milan di domenica pomeriggio in Serie A. Dopodiché, quindi, Zlatan risponderà alla convocazione della Nazionale svedese per le sfide contro Georgia (25 marzo), Kosovo (28 marzo) ed Estonia (31 marzo). Lo ha ricordato il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola.

‘Il ritorno di Dio‘: così, sui propri canali social ufficiali, Ibrahimovic ha annunciato il suo ritorno in Nazionale a cinque anni di distanza dall’ultima volta. Risolti, in questi ultimi mesi, i dissapori tra il bomber del Diavolo ed il Commissario Tecnico Janne Andersson, si è potuto concretizzare il tutto quando ormai nessuno, in Svezia, quasi ci sperava più.

Ibrahimovic è, senza, dubbio, il calciatore più forte che la Svezia abbia mai avuto. Ieri, per fare un esempio, la Federazione ha messo in vendita la sua maglia gialloblu al costo di 113 euro. Ibrahimovic, che tratta il rinnovo di contratto con il Milan, andrà anche ai prossimi Campionati Europei, per ammissione dello stesso C.T. Andersson.

Un bel traguardo, senza dubbio, per Ibrahimovic, che il prossimo 3 ottobre compirà 40 anni. La Nazionale scandinava, ad Euro 2020, è inserita nel Gruppo E con Spagna (contro la quale debutterà), Polonia e Slovacchia. Ed Ibrahimovic, già 62 gol in 116 gare con la maglia del suo Paese, miglior marcatore di sempre, non vede l’ora di incrementare il proprio bottino.

Puntando, oltretutto, al record di presenze in 'blagult' del suo amico e gemello (anch'egli del 3 ottobre 1981) Andreas Isaksson, ex portiere con un passato, brevissimo, anche in Italia nella Juventus.