CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 17 marzo 2021

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, mercoledì 17 marzo 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, in prima pagina, parla dell’eliminazione dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini dalla Champions League. I nerazzurri, infatti, perdono 3-1 in casa del Real Madrid e salutano la competizione europea. Stesso destino, stasera, potrebbe riguardare la Lazio, impegnata in casa del Bayern Monaco. I biancocelesti partono dall’1-4 rimediato allo stadio ‘Olimpico‘ qualche settimana fa.

Intanto, due grandi attaccanti del nostro campionato sono pronti a tornare. Alla Juventus si valuta il rientro in squadra dell’argentino Paulo Dybala dopo la sosta, nel derby contro il Torino. Al Milan sono invece pronti a riaccogliere Zlatan Ibrahimović, fresco di nuova convocazione nella Nazionale svedese a cinque anni di distanza dall’ultima volta. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>