“Il ritorno di Dio”: Ibrahimovic in Nazionale dopo cinque anni | News

Milan, Ibrahimovic torna in Nazionale cinque anni dopo

Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, torna in Nazionale a distanza di cinque anni dall’ultima volta. Ibra, che aveva dato il suo addio alla Svezia dopo Euro 2016, infatti, è stato convocato dal Commissario Tecnico della sua Nazionale, Janne Andersson, per le prossime tre partite. Lo ha ricordato il ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola.

Ibrahimovic difenderà nuovamente i colori gialloblu in occasione delle gare contro Georgia (25 marzo) e Kosovo (28 marzo), valide per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar, e dell’amichevole contro l’Estonia (31 marzo). Zlatan ha salutato il suo ritorno con un post sui propri canali social ufficiali, nei quali, senza mezzi termini, parla de ‘Il ritorno di Dio‘.

Il rientro di Ibrahimovic con la Svezia arriva dopo mesi di colloqui e chiarimenti con il C.T. Andersson. In passato, infatti, tra i due c’erano stati molti screzi. L’ultimo, in ordine di tempo, era stata un’invettiva di Zlatan contro Andersson, reo di non far giocare titolare Dejan Kulusevski della Juventus. Forse anche perché di origine balcanica. Dietro, una velata accusa di razzismo verso i giocatori svedesi di nazionalità, ma extra-comunitari di origine.

Il C.T., però, sa benissimo che, con Ibra, la Svezia assume ben altra caratura. Quindi, ha ingoiato il boccone amaro ed è sceso in Italia, sul finire del 2020, per seppellire l’ascia di guerra. Archiviata l’esclusione di Zlatan dai Mondiali di Russia 2018, quando l’attaccante rossonero la prese male (“Non è Mondiale senza Ibra“, disse), ora per il numero 11 del Diavolo si spalancano le porte di Euro 2020 a fine stagione.

In Nazionale, finora, Ibrahimovic ha segnato 62 reti in 116 gare. Non gioca in 'blagult', gialloblu, dal 22 giugno 2016, giorno di Svezia-Belgio negli Europei disputati in Francia. A 39 anni suonati, adesso, Ibrahimovic torna in Nazionale dalla porta principale. Per 'il ritorno di Dio', dunque, è già partito il countdown.