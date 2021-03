Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic: siamo ai dettagli. Le ultime

Le novità sul calciomercato del Milan: il rinnovo di Ibrahimovic

Quella di oggi essere una giornata importante per Ibrahimovic e più in generale per il calciomercato del Milan. L’attaccante, oltre a essere rientrato in gruppo, ha annunciato anche il suo ritorno con la maglia della Svezia. L’ultima presenza risale al 22 giugno 2016.

C’è pero un’altra novità, forse ancora più importante. Secondo quanto viene riportato da repubblica.it, Zlatan Ibrahimovic è vicinissimo al rinnovo con il Milan per un’altra stagione, cioè fino al 2022. Lo svedese, nonostante i tanti infortuni, è fondamentale per la squadra di Stefano Pioli sia dentro e sia fuori dal campo, e dunque la società vuole proseguire insieme. Stando alle ultime indiscrezioni, siamo alla stretta finale. Il Milan e Raiola stanno limando gli aspetti economici del nuovo contratto: base fissa e diversi bonus legati alle prestazioni dello svedese e della squadra rossonera.

Tra l’altro lo stesso Ibrahimovic aveva lanciato diversi segnali nei giorni scorsi: “Al Milan ho tante responsabilità e mi sento un leader. Questa squadra è l’unica dove mi sono emozionato, voglio dare tanto ed insegnare tanto per essere una guida. Perché quando mi guardano si aspettano qualcosa da me. Volevo essere della partita a Verona, perché mi sento troppo ‘dentro’ e mi è mancata troppo la squadra. Durante il Festival parlavo spesso con Pioli e Paolo Maldini. Rinnovo? Dipende da Maldini. Se vuole ci siamo“. Evidentemente la dirigenza rossonera ha colto l’assist. Intanto c’è una novità negativa per Ante Rebic: stangata del Giudice Sportivo per l’attaccante del Milan.